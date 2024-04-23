Van\'da DEM Parti\'nin devraldığı belediyelerin borçları açıklandı

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(VAN) - 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin Van'da kayyumdan devraldığı iki merkez ilçe Edremit ve Tuşba Belediyesi'nin borçları açıklandı. Edremit Belediyesi'nin 302 milyon 148 bin 394 TL, Tuşba Belediyesi'nin ise 237 milyon 374 bin 774 TL borcu bulunuyor. İki belediyenin borç toplamı ise 539 milyon TL.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Van'ın Edremit ve Tuşba Belediyelerinin borçları açıklandı. Edremit Belediyesi'nin bankalara kredi borcu 243 milyon 852 bin 614 TL, İller Bankası kredi borcu 18 milyon 935 bin 417 TL, belediye şirketleri borçları 9 milyon 889 bin 102 TL, firma borçları 29 milyon 471 bin 253 TL olmak üzere toplam 302 milyon 148 bin 394 TL borcu bulunuyor.

Edremit Belediyesinin 15 Mart-15 Nisan arası aylık bazda gelir tablosu ise "İller Bankası 17 milyon 230 bin 439 TL, belediye öz gelirleri 2 milyon 060 bin TL olmak üzere toplam 19 milyon 290 bin 990 TL; 15 Mart-15 Nisan arası aylık bazda gider tablosu ise belediye personel ücretleri 28 milyon 703 bin 706 TL, cari harcamalar 10 milyon 469 bin 789 TL, sermaye giderleri 619 bin 760 TL olmak üzere tToplam 39 milyon 793 bin 255 TL olarak sıralandı.

Belediye'nin 15 Mart-15 Nisan arası aylık bazda gelir gider tablosunda ise 20 Milyon 502 bin 265 TL açık çıktığı kaydedildi.

TUŞBA BELEDİYESİ'NİN BORCU TOPLAM BORÇ 237 MİLYON 374 BİN 774 TL

Tuşba Belediyesi'nin borçları ise bankalara kredi borcu 125 milyon 571 bin 995 TL, İller Bankası kredi borcu 57 milyon 261 bin 405 TL, belediye şirketleri borçları 40 milyon 167 bin 251 TL, firma borçları 14 milyon 374 bin 122 TL olmak üzere toplam 237 milyon 374 bin 774 TL olarak açıklandı.

İki belediyenin borç toplamı ise 539 milyon TL.