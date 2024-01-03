Van\'da Doğum Oranları Düştü

VAN İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kentte 2023 yılında sadece kamu hastanelerinde doğum sayısının 14 bin olduğunu fakat bir önceki yıl bu sayının 16 bin civarında olduğunu söyledi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da doğum sayılarında düşüş yaşandığını anlatan Op. Dr. Tosun, bu konuda Halk Sağlığı Başkanlığı ile birlikte sahada çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, 2023 yılında Van'da sağlıkta yapılan çalışmalar ve verilen hizmetlere ilişkin açıklama yaptı. 2023 yılında sadece birinci, ikinci ve üçüncü basamakta toplamda 12 milyon hasta muayenesi gerçekleştirdiklerini anlatan Tosun, bunun 6 milyonunun birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinde, 6 milyonda ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin verildiği hastanelerde gerçekleştirildiğini söyledi. Hastanelerde gerçekleştirilen 6 milyon muayene hizmetinin yaklaşık 4.2 milyonun polikliniklerde uzman hekimler tarafından yapıldığını belirten Tosun, 1,8 milyonu da acil servislerde uzman ve pratisyen hekimler tarafından sağlandığını belirtti. Sadece kamu hastanelerinde 2023 yılında yaklaşık 100 bin ameliyat gerçekleştirildiğini belirten Tosun şöyle konuştu İlimizde 2023 yılında halkımız uzman hekimlerle buluşturabilmek için 2022 yılında yaklaşık yüzde 60 oranın daha fazla MHRS(Merkezi Hekim Rendevu Sistemi) kapasitesi açtık ve randevu problemini bu şekilde halletmeye çalıştık. 2022 yılında elimizde yaklaşık 1,9 milyon MHRS kapasitesi açılmışken, 2023 yılında bu kapasiteyi 2.8 milyona çıkardık ve belli başlı branşlar hariç diğer tüm branşlarda ilimizdeki randevu problemini çözdük. Bunun dışında ilimizde acil sağlık hizmetlerini sağladığımız yaklaşık 51 acil sağlık istasyonumuz bulunmakta. Bunun 4 tanesini 2023 yılında faaliyete geçirdik. Bu 51 istasyonunda 85 tane ambulansla elimize hizmet vermekteyiz. Şehir merkezindeki vakalarımıza yaklaşık 10 dakika içerisinde yüzde doksanla ulaşım sağlamakta. Kırsaldaki vakaların yüzde 80-85'ine de yarım saat içerisinde ulaşım sağlamaktayız. Böyle bir başarı elde ettik. Kırsalda ulaşım oranlarımızı artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir

VAN'DA DOĞUM ORANLARI DÜŞTÜ

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da doğum oranlarının azaldığına dikkat çeken Tosun, Kamu hastanelerinde 2023 yılındaki doğum sayımız 14 bin civarında oldu. Bu bir sene önce 16 bin civarındaydı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de doğum sayılarında ve doğum oranlarında bir düşüş mevcut. Bu konuda halk sağlığı başkanlığımızla beraber sahada çalışmalar yürütmekteyiz. Sağlıklı her doğumu olmasını desteklemekteyiz. Öncelikle gebe kalmak isteyen anne adaylarımıza üreme sağlığıyla ilgili eğitimler verilmekte. Bunun dışında yine evli çiftlere evlenmeden önce sağlıklı bir doğum olacak mı diye çeşitli tarama testleri yapılmakta diye konuştu. (DHA)