Van'da düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Festivali binlerce kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Van'da düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Festivali binlerce kişiyi ağırladı

Van\'da düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Festivali binlerce kişiyi ağırladı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'ne binlerce kişi katıldı. Festivalde, suyun tersine yüzen ve engelleri aşmaya çalışan inci kefalleri göçü izlendi. Etkinlikler ve konserlerle renklenen festival, yerli ve yabancı yaklaşık 90 bin kişiyi ağırladı. Festivalin amacı, inci kefallerinin göçünü tüm dünyaya tanıtmaktı.

03.06.2024 16:15
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Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"ne binlerce kişi katıldı.

İnci Kefali Tabiat Parkı'nda Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı şirketlerin işbirliğiyle organize edilen festivale katılanlar, suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçüne tanıklık etti.

Düzenlenen etkinliklerle güzel zaman geçiren vatandaşlar, sanatçıların verdiği konserlerle eğlendi.

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, inci kefalinin kent için önemli bir değer olduğunu söyledi.

İnci kefallerinin göçünü tanıtmak amacıyla düzenledikleri festivalin 3 gün boyunca renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Ziyaretçileri İnci Kefali Tabiat Parkı'nda ağırladık. Festivalimize yerli ve yabancı yaklaşık 90 bin kişi katıldı. Önceki yıllara göre rekor bir rakam. Sanatçılarımız seslendirdikleri türkülerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Suyun tersine yüzen ve önüne çıkan engelleri aşmaya çalışan balıkların göçünü tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ziyaretçilerin festival süresince güzel vakit geçirmeleri sağlamaya çalıştık. Akarsu debisinin yüksek olması balık göçünün daha iyi izlemesini sağladı. Festivalimize ilgi gösteren herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA

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