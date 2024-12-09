Van'da Gastronomi Etkinliği

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Van'da düzenlenecek gastronomi etkinliğinde Michelin yıldızlı şef Osman Serdaroğlu, geleneksel Van lezzetlerini modern mutfak teknikleriyle buluşturacak.

Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi'nde yapılacak etkinlik, 13 Aralık'ta başlayacak.

Etkinliği düzenleyen Homage Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kaya, Van'ın kendine özgü mutfak kültürünü görünür kılmaya gayret ettiklerini söyledi.

Van'ın kalkınmasına ve görünürlüğüne katkı sunmak için kentteki tüm paydaşlarla kapsayıcı bir noktada bulunmak istediklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik, geleneksel Van lezzetlerini modern mutfak teknikleriyle buluşturarak doğu ile batı arasında bir gastronomi köprüsü kurmayı amaçlıyor. Van'ın yerel ürünleri, şef Serdaroğlu'nun rafine yaklaşımıyla dönüştürülerek yeni tat ve sunumlara ev sahipliği yapacak. Doğu Anadolu'nun önemli bir mutfak merkezi olan Van, yerel ürün çeşitliliği ve köklü mutfak gelenekleriyle dikkat çekiyor. Bu etkinlik, hem yerel halkın gastronomi kültürünü pekiştirirken hem de Van'ı yeme-içme turizmi haritasında üst sıralara taşıma hedefine katkı sunuyor. Gastronomi tutkunları, gurmeler, şefler, turizm ve yeme-içme sektörü profesyonelleri ile bölgenin mutfak zenginliğini keşfetmek isteyen herkes bu etkinlikten ilham alabilir. Böylece Van, gastronomi turizmini güçlendirerek uluslararası alanda adını duyurmayı hedefliyor."