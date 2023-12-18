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Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör, 17 fişek, kurusıkı tabanca, çalıntı motosiklet, 951 torba kömür, 5 matkap ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Van\'da gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli tutuklandı
18.12.2023 - 10:43,
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 11-17 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden, haklarında farklı suçlardan toplamda 52 yıl hapis cezası bulunan 16'sı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör, 17 fişek, kurusıkı tabanca, çalıntı motosiklet, 951 torba kömür, 5 matkap ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA
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