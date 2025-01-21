Van'da Güvercinlerin Yem Koşuşturması - Son Dakika
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Van'da Güvercinlerin Yem Koşuşturması

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Van'da güvercinler, kışın kar yağışında yiyecek bulmak için esnafın attığı yemlere akın ediyor.

21.01.2025 09:54
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Van'da güvercinlerin yem mücadelesi

VAN - Van'daki Ahmed-i Hani Kültür Parkı çevresindeki binaların çatı katlarını barınak edinen binlerce güvercin, kar yağışı sonrası atılan yeme akın ederek görsel şölen sunuyor.

Yaklaşık 20 yıl önce buğday pazarından dolayı bölgeye alışan güvercinler, pazar yıktırılıp alan parka dönüştürülse de bölgeden ayrılmıyor. Özellikle kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler, barındıkları çatılarda esnafın yem atmasını bekliyor. Çevre esnafı ve vatandaşlar, aç kalan güvercinlere sahip çıkarak düzenli olarak arpa ve buğdayla besliyor. Kar yağışıyla birlikte atılan yemlere akın eden binlerce güvercinin uçuşuyla ortaya çıkan manzara görenleri şaşırtıyor. Van'daki bu eşsiz manzara, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

"Kuşlar, esnafın adeta göz bebeği"

İHA muhabirine konuşan esnaf Rasim Elver, geçmişte bölgenin buğday pazarı olarak kullanıldığını belirtti. 1991 yılında Özalp ilçesinden Van'a geldiğini ve o dönemden bu yana güvercinlerin burada toplandığını ifade eden Elver, "Vatandaşlar her sabah aldıkları buğday torbalarıyla hayvanlara yem bırakıyor. Kuşlar, esnafın adeta göz bebeği. Hayvanlar insanlarla iletişimlerini çok güzel kuruyor. Buradaki kuşlara genellikle esnaf sahip çıkıyor. Yazın başka yerlere giden kuşlar, kışın buraya dönüyor. Bu nedenle güvercinler her kış burada toplanıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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