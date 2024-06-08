Van\'da iki tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 3 kişi yalandı.
Van- Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde sürücüleri öğrenilemeyen iki tır çapıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, alınan önlemlerin ardından açıldı.
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