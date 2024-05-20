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Van'da işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi devam ediyor

İşten çıkarılan işçi: "Ekmeğimizle oynadılar"

VAN - Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Partili İpekyolu Belediyesi önünde oturma eylemini sürdürüyor.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 19 gündür sürdürüyor. Eylemlere son olarak geçtiğimiz günlerde Edremit Belediyesi ile Tuşba Belediyesinden işlerine son verilen işçiler de eklendi.

Konuya ilişkin konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkan Yardımcısı Veysel Güven, oturma eylemlerinin 19'uncu günü ve ilk günkü kararlıkla devam ettiklerini belirtti. Belediyelerden müzakereyle ilgili bir adım atılmadığını ifade eden Güven, "Seçilmiş DEM Partinin başkanları seçimden önceki ziyaretlerinde demokrasiyi getireceklerini ve adaletli olacaklarını dile getirmişti. Ancak demokrasi ve eşitliği ayaklar altına aldılar. Bizim talebimiz işten çıkarılan işçilerin tamamının işe dönmesidir. Biz burada mücadele ederken işçi kıyımlarına devam ettiler. Edremit ve Tuşba Belediyesinden de işten çıkarılanlar oldu. Dolayısıyla oturma eylemimiz devam edecektir" dedi.

İpekyolu Belediyesinden işten çıkarılan Mehmet Sait Oflas ise ailemize ekmek götürme dertlerinin olduğunu belirterek, "Biz burada perişan olduk. Bunlarda insaf yok mu bizleri görmüyorlar mı? Bizim gibi garibanlar belediyedeki bütün pis işleri yapıyordu. En son gelip ekmeğimizle oynadılar. Bunlar eşitlik ve demokrasiyi savunuyorlar. Eşitlik ve demokrasi bu mudur?" diye konuştu.