Van'da Jandarma 75 Suçlu Yakaladı - Son Dakika
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Van'da Jandarma 75 Suçlu Yakaladı

Van\'da Jandarma 75 Suçlu Yakaladı

Van'da gerçekleştirilen yol kontrollerinde haklarında arama kararı bulunan 75 şüpheli yakalandı, bunlardan 19'u tutuklandı.

29.11.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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VAN'da jandarmanın son bir haftada yaptığı yol kontrollerinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 75 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 19'u tutuklandı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından 18-24 Kasım tarihleri arasında icra edilen 2 bin 178 devriye faaliyetinde 80 bin 958 kişi ile 70 bin 522 araç kontrol edildi. Kontrollerde dolandırıcılık, terör, hırsızlık, uyuşturucu, kaçakçılık ve diğer suçlardan haklarında arama kararı bulunan 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye çıkarılan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 56 kişi ise jandarma ve savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Öte yandan, jandarmanın atlı birlikleri de İran'a sınırı bulunan Özalp ve Saray ilçelerindeki sınırda kaçak göçmen geçişlerinin olduğu bölgelerde de kontrollerde bulundu.

Kaynak: DHA

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