Van'da KADES Tanıtımı Yapıldı

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Van'da polis ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerinin KADES uygulamasını tanıtmaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda hazırlanan broşürleri dağıtan ekipler, 761 kadın ve 1000 erkeğe KADES ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattı.

Ekipler ayrıca, genel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, telefonla dolandırıcılık, gayrimenkul ve araç alım satımlarında dolandırıcılık, hırsızlık, sahte para, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve boğulma vakalarına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.