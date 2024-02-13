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Van'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

VAN - Van'da tarihi ve doğal güzelliklerinin kış mevsimiyle birlikte beyaz gelinliğini giymesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran Van'da, tarihi eserlerle bütünleşen beyaz örtünün ortaya çıkardığı manzaralar görenleri mest ediyor. Urartu Krallığı tarafından kütle halindeki taştan yaptırılan ve Urartu'nun başşehri Tuşpa'yı kuş bakışı gören Van Kalesi, Van Gölü kıyısında olup, Van merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunan bu kale sarp bir kayalık üzerine inşa edilmiştir. Yapı 1800 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde ve 80 metre yüksekliğindedir. Yapılış zamanı tam olarak belli olmayan ancak 1534'te Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamir ettirildiği bilinen Süleyman Han Camii, karla bütünleşmesi fotoğraf severleri de cezbediyor. Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Ermeniler'den kalma bir kilise bulundu Akdamar Adası, yüzölçümü yaklaşık 163 bin 753 metrekare toplam kıyı uzunluğu 3 kilometreyi bulmaktadır. En yüksek noktası deniz seviyesinden 1912 metre yüksekte bulunan adanın batı uçlarında yüksekliği 80 metreye ulaşan dik kayalıklar vardır. Ada ve içerisinde barındırdığı kilise karla birlikte kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden olur.