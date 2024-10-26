Van\'da Karga Gösterisi

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Van'da yüzlerce karga gökyüzünü kapladı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde toplanan yüzlerce karga, gökyüzünü adeta siyaha bürüdü.

Her yıl kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte çeşitli bölgelerde toplanan kargalar, güvenlik, yiyecek arayışı gibi nedenlerle büyük gruplar halinde hareket ediyor. Edremit semalarında karanlık bir bulut gibi süzülen yüzlerce karga, ilginç görüntüler oluşturdu.

Gökyüzünde süzülen kargalar semayı adeta siyaha bürürken, uzmanlar, kargaların bu tür toplu hareketlerinin kış aylarına hazırlık süreciyle ilgili olduğunu belirtiyor.