Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Devam Ediyor

Van\'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Devam Ediyor

Van'da 18 gündür kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i bulmak için 250 kişilik ekip çalışıyor.

15.10.2024 11:03
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VAN'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 18'inci günde yaklaşık 250 personel tarafından yürütülüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri, zaman zaman havadan destek veriyor. Yaklaşık 250 personelin katıldığı çalışmalarda, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar ve polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. 10 Ekim'de başörtüsü bulunan Rojin'e halen ulaşılmazken, her yere detaylıca bakılıyor.

8 KİŞİLİK DALGIÇ EKİBİ ARIYOR

Rojin'i arama çalışmaları, özellikle başörtüsünün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede yoğunlaştırılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan getirilen yandan taramalı 3 sonar ile 1 ROV cihazının da kullanıldığı arama çalışmaları, 18'inci günde sürüyor. Dün Jandarma Genel Komutanlığı'ndan getirilen su altı kadavra arama köpeğinin yanı sıra 8 kişiden oluşan dalgıç ekip de çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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