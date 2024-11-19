Van'da etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
Trafiğin aksamaması için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı, kent sakinleri de duraklara sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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