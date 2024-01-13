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Van'da Tendürek Geçidi'nde bekleyen araç sürücülerine Kızılay'dan kumanya yardımı - Son Dakika
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Van'da Tendürek Geçidi'nde bekleyen araç sürücülerine Kızılay'dan kumanya yardımı

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle bekletilen araç sürücülerine Türk Kızılay gönüllüleri tarafından kumanya dağıtıldı. Sürücüler, Kızılay gönüllülerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Van\'da Tendürek Geçidi\'nde bekleyen araç sürücülerine Kızılay\'dan kumanya yardımı
13.01.2024 - 10:09,
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Van'da Türk Kızılay gönüllüleri, kar ve tipiden dolayı Tendürek Geçidi'nde bekletilen araç sürücülerine kumanya dağıttı.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi, dün gece araç geçişlerine kapatıldı.

Bu nedenle birçok tır ve ağır tonajlı araç sürücüsü, yoldaki uygun noktalarda bekledi.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri de bölgeye giderek sürücülere kumanya dağıttı.

Sürücüler de desteklerinden dolay gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da Tendürek Geçidi'nde bekleyen araç sürücülerine Kızılay'dan kumanya yardımı - Son Dakika
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