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Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 602 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 602 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da geçen yıl gerçekleştirilen terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 602 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2023 yılında gerçekleştirilen soruşturmalar sonucunda 508 PKK/KCK, 65 FETÖ ve 29 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı ve bu şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Van\'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 602 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
01.01.2024 - 11:35,
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Van'da geçen yıl terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 602 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak-31 Aralık 2023'te terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 508 PKK/KCK, 65 FETÖ ve 29 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 602 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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