Van'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

08.06.2025 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atlarıyla Türkiye'ye girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı, 87 kg uyuşturucu ele geçirildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında atlarıyla birlikte Türkiye'ye girmeye çalışan iki şahsın yakalandığını, yapılan operasyon sırasında araziye gizlenmiş şekilde 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

MSB X hesabından Van'da gerçekleştirilen operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında atlarıyla beraber ülkemize girmeye çalıştığı belirlenen 2 şahıs tespit edildi. 1 şahıs yakalanırken kaçan diğer şahsı yakalamak için Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda araziye gizlenmiş şekilde 87 bin gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer 2 şahıs Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hukuk, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu kavgası feci bitti, doktorun iteklediği kadın ağır yaralandı Komşu kavgası feci bitti, doktorun iteklediği kadın ağır yaralandı
Rusya ülkenin en büyük ikinci kentini vurdu: 3 ölü, 21 yaralı Rusya ülkenin en büyük ikinci kentini vurdu: 3 ölü, 21 yaralı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump’a rakip oluyor Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif
CiloFest 2025 için geri sayım başladı CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı

20:04
Gazze’ye yardım götüren gemiye İsrail’den ambargo İnterneti kararttılar
Gazze'ye yardım götüren gemiye İsrail'den ambargo! İnterneti kararttılar
15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
14:58
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
15:16
Güney Koreli fenomeni taciz eden yaşlı adam tutuklandı
Güney Koreli fenomeni taciz eden yaşlı adam tutuklandı
14:46
Resmi teklifin eli kulağında Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
14:29
14 yaşındaki Burak 2 gündür kayıp Ailesi zorla saçlarını kesmiş
14 yaşındaki Burak 2 gündür kayıp! Ailesi zorla saçlarını kesmiş
13:54
Jose Mourinho’dan Inter iddialarına yanıt
Jose Mourinho'dan Inter iddialarına yanıt
13:48
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:27
Anne ve 3 evladına mezar olan apartman yangınında gözaltı sayısı 5’e yükseldi
Anne ve 3 evladına mezar olan apartman yangınında gözaltı sayısı 5'e yükseldi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 21:00:46. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.