Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 231 Gram Ele Geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonda 231 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 29 Ocak'ta kent merkezinde durdurulan aracın lastiklerinde 5 kilo 114 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, İstihbarat Şubesi ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucu Van'da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aramalarda 231 gram sentetik uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.
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