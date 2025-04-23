Van\'daki katliam gibi kazada yürek yakan detay

Van- Hakkari kara yolunun 80'inci kilometresinde, Doğu Dinlenme Tesisleri yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında katliam gibi kaza meydana geldi. Hakkari yönüne giden S.E. yönetimindeki 34 GCR 604 yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kamyon çarpıştı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 11 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, 6'sı kaza yerinde 1'i ise hastanede 7 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van Bölge Eğitim Araştırma, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ve Özel Lokman Hekim hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Yıldız Erik de dün gece doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si ağır 11 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

Kazada hayatını kaybeden Selim-Gülcan Kaya.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Selim ve Gülcan Kaya çifti ile Fadıl Korkmaz, Mehmet Yacan, Dindar Engin, Erkan Koç, Metin Kandemir ve Yıldız Erik'in cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. Cenazeler, Hakkari Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla toprağa verilmek üzere Hakkari'ye gönderildi.

Kazada kardeşi Selim ve yengesi Gülcan'ı kaybeden 112 Acil Sağlık Merkezi'nde ambulans şoförü Şaban Kaya (fotoğraftaki) olay yerinde gözyaşı döktü.

KAHREDEN DETAY

Kazada ölen 3 çocuk babası Selim Kaya'nın, eşi Gülcan'ı rahatsızlığı için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü, dönüş yolunda da bindikleri minibüsün kaza yaptığı bildirildi.