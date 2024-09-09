Van'da Gastronomi Fuarı Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika
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Van'da Gastronomi Fuarı Hazırlıkları Sürüyor

Van'da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nın hazırlıkları hızla devam ediyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, fuarın yapılacağı Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fuarın amacı, Van'ın kadim geçmişiyle yeme içme kültürünü tanıtmak ve şehrin markalaşmasına katkı sağlamaktır.

09.09.2024 13:17
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Van'da bu yıl ikincisi düzenlenecek "Van Gurme ve Gastronomi Fuarı"nın hazırlıkları devam ediyor.

Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkanı Necdet Takva, başkan yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve yönetim kurulu üyeleri, fuarın yapılacağı Van Expo Fuar ve Kongre Merkezini ziyaret etti.

Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Takva, gazetecilere, heyecanlı bir faaliyetin arifesinde olduklarını söyledi.

Özellikle 1990'lı yılların başlangıçta Avrupa'da ön plana çıkan yeme içme kültürü bilimi olarak adlandırılan gastronominin artık kentlerin tanıtımında ve markalaşmasında önemli bir destinasyon haline geldiğini belirten Takva, şunları kaydetti:

"Aradan geçen sürede hem ülkemiz hem de dünyanın birçok kenti her ne kadar tarihi, turistik imkan ve olanaklarıyla, coğrafi değerleriyle ya da inovatif yaklaşımlarıyla öne çıksa bile son 30-35 yıla damgayı vuran en önemli çıkış noktalarından bir tanesi insanlığın doğumundan ölümüne kadar hayatını belirleyen yeme içme kültürünün artık bilimsel bir faaliyet olarak tartışılıyor olması ve bunu artık şehirlerin markalaşmasında da önemli bir yere gelmesi meselesidir. Dolayısıyla Van şehri kadim geçmişiyle bu anlamda fark yaratan şehirlerden biridir. Bunu kurumsal manada bilinir hale getirmek, yeme içme kültürümüzü ülkemize ve dünyaya tanıtmak, bu meseleye ilgi duyan çevrelerin şehrimizi ziyaret etmesine vesile olmak amacıyla bu yılda ikincisini yapacağımız fuarın açılış hazırlıklarına devam ediyoruz."

Şu ana kadar 20'ye yakın ürünün coğrafi işaret tescilini aldıklarını anlatan Takva, "Bu yılın sonuna kadar 30'un üzerinde coğrafi ürün sayısına ulaşacağımızı ümit ediyoruz. Bu bir şehir için çok önemli bir mesele. Van Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu olarak paydaşlarımızla, ortaklarımızla birlikte farkındalığı en üst düzeye taşımanın çabası içindeyiz. Bu yıl 2 bin 500 metrekareye yakın bir stant alanı oluşturduk." dedi.

Kaynak: AA

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