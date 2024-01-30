Van\'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

VAN'ın Başkale ilçesinde, İran sınırındaki 5 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Kar ve tipinin de etkisiyle yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığı, tünel açarak ilerleyen ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Kentte 3 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 451 yerleşim yerinin yolundan 416'sı yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 35 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Kar yağışının en çok etkili olduğu Başkale ilçesinin İran sınır hattındaki kırsal mahallelerde ise ekipler zorlu mücadele yürütüyor. Tipinin etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde, iş makineleri ancak kar tünelleri açarak ilerleyebiliyor. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Başkale Yol Yapım ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sınırdaki 2 mahalle ve 3 mezra yolu, zorlu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. (DHA)