Van\'ın Çaldıran ilçesinde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akbaşak Mahallesi'nde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuğun ailesi yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine mahalleye giden ambulansın olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyememesi üzerine, bölgeye UMKE görevlileri yönlendirildi.
Mahalleye ulaşan görevliler, ilk müdahalesini yaptıkları çocuğu güvenli noktada bekleyen ambulansa ulaştırdı.
Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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