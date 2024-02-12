Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, Alper Gezeravcı'yı okullarına davet etti - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, Alper Gezeravcı'yı okullarına davet etti

Van\'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, Alper Gezeravcı\'yı okullarına davet etti

Van'ın Erciş ilçesindeki Aşağı Kozluca İlkokulu öğrencileri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı okullarında görmek istediklerini belirterek, kardan 'uzay roketi' maketi yaparak okul bahçesini süsledi. Okul müdürü, öğrencilerin uzayı ve bilimsel çalışmaları merak ettiğini söyledi. Öğrenciler, Gezeravcı'ya sorular sormak ve onunla tanışmak için okula davet etti.

12.02.2024 11:51  Güncelleme: 11:56
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Van'ın Erciş ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı okullarına davet etti.

İlçeye 15 kilometre mesafedeki Aşağı Kozluca İlkokulu öğrencileri, Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun ardından okulun bahçesine kardan "uzay roketi" maketi yapmak istedi.

Öğretmenlerinin de desteğiyle kardan "uzay roketi" yaparak, Türk bayraklarıyla süsleyen öğrenciler, Gezeravcı'yı okullarında görmek istediklerini belirtti.

Okul Müdürü Tarkan Elbir, öğrencilerinin uzayı ve bu konuda yürütülen bilimsel çalışmaları merak ettiğini söyledi.

Öğrencilerin kardan "uzay roketi" fikrini desteklediklerini belirten Elbir, "Türkiye'nin uzay yolculuğunda Alper Gezeravcı ile attığı adım çok değerli. Uzayda yapılan bilimsel deneyler sonrası bizim de hayallerimiz oldu. Öğrencilerimizle hayallerini konuştuk. Bu esnada kardan 'uzay roketi' yapma fikrini ortaya attılar. Öğrencilerimizle güzel bir etkinlik yaptık. Umarım çocuklarımız geleceğin astronotları, pilotları, bilim adamları olacaklar. Türkiye adına daha büyük başarılara imza atacaklar." diye konuştu.

Öğrencilerden Tauna Havim Baran ise uzayı merak ettiklerini dile getirerek, "Alper Gezeravcı'ya bu soruları sormayı, onunla tanışmayı çok isteriz. Uzaya giden ilk Türk olarak bizi gururlandırdı. Onu okulumuza davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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