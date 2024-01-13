 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 900 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 900 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 900 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların tekrar açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Van'da 330 mahalle ve 325 mezra olmak üzere toplam 655 yerleşim yerinin yolu kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis'te ise 245 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Karla mücadele çalışmaları için 80 personel ve 60 iş makinesi görevlendirildi.

13.01.2024 - 12:17,
Abone Ol

VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 900 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların tekrar açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı merkezde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi buldu. Kar nedeniyle Van'da 330 mahalle ve 325 mezra olmak üzere toplam 655 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların tekrar açılması için belediye ve karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Van Büyükşehir Belediyesi 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te de 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 50, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte 245 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kurtkan, merkez ve ilçelere bağlı köylerin yollarını açmak için 10 ayrı şantiyede bulunan 80 personel ve 60 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, geceleri de buzlanma ve don olabileceğini bildirdi. Kar yağışı ile birlikte trafiğin aksamaması için karayolları ve belediye ekipleri de yollardaki çalışmalarına devam ediyor. (DHA)

Van ve Bitlis\'te Kar Yağışı Nedeniyle 900 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bitlis, Van, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 900 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika


12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

Son Dakika
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:59:31. #1.12#
SON DAKİKA: Van ve Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 900 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement