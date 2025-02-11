Vatandaş Borç İçinde

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(TBMM) - DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, son 1 yılda tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında yaşanan artışa dikkati çekti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre halkın 1 trilyon 237 milyar TL daha fazla borçlandığını ifade eden Ösen, "Borç oranı yüzde 45 arttı, vatandaş borçsuz nefes dahi alamaz hale geldi" dedi.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçlarının yıldan yıla çığ gibi büyüdüğünü ve düzeltilemeyen ekonominin vatandaşı açmaza sürüklediğini ifade eden DEVA Partili Ösen, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Her yıl bir önceki yıla oranla borç miktarı, borçlu sayısı ve borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşenlerin sayısı artış gösteriyor. Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı sunumda, yılın ilk ayında enflasyon beklentisi tahminlerini yüzde 21'den 24'e çekti. Ekonomide güven ve öngörülebilirlik oldukça önemli bir paydaştır. Ancak şu ana kadar ekonominin düzeltilebilmesi için atılmış kalıcı ve akılcı bir adım göremiyoruz.

Nüfusun neredeyse yarısı 22 bin 104 liralık asgari geçim ücreti ile hayatta kalmaya çalışıyor. 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı ile bırakın bir aileyi, tek başına yaşayan bir kişinin dahi bu ücretle geçim sürdürmesi imkansız. Açlık sınırı 22 bin 131 liraya yükseldi. En düşük emekli aylığı ve asgari ücret alanlar açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Koca koca kurumlar harcamalarında tasarrufa gitmezken halkın yediği lokmadan kısması bekleniyor. Alım gücü kalmayan yurttaşlar, kredi kartı olmadan ay sonunu getiremiyor. Kart limitinin tükendiği yerde banka kredisine başvuruyor. Derin yoksulluk giderek büyürken iktidar, tüm olan biteni seyredip ekonomi düzelecek masalları anlatmayı bırakmalı bir an önce gerçekçi çözüm bulmalıdır."