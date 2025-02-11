Vatandaş Borç İçinde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vatandaş Borç İçinde

DEVA Partisi, tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarında büyük artış yaşandığını duyurdu.

11.02.2025 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, son 1 yılda tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında yaşanan artışa dikkati çekti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre halkın 1 trilyon 237 milyar TL daha fazla borçlandığını ifade eden Ösen, "Borç oranı yüzde 45 arttı, vatandaş borçsuz nefes dahi alamaz hale geldi" dedi.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı borçlarının yıldan yıla çığ gibi büyüdüğünü ve düzeltilemeyen ekonominin vatandaşı açmaza sürüklediğini ifade eden DEVA Partili Ösen, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Her yıl bir önceki yıla oranla borç miktarı, borçlu sayısı ve borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşenlerin sayısı artış gösteriyor. Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı sunumda, yılın ilk ayında enflasyon beklentisi tahminlerini yüzde 21'den 24'e çekti. Ekonomide güven ve öngörülebilirlik oldukça önemli bir paydaştır. Ancak şu ana kadar ekonominin düzeltilebilmesi için atılmış kalıcı ve akılcı bir adım göremiyoruz.

Nüfusun neredeyse yarısı 22 bin 104 liralık asgari geçim ücreti ile hayatta kalmaya çalışıyor. 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığı ile bırakın bir aileyi, tek başına yaşayan bir kişinin dahi bu ücretle geçim sürdürmesi imkansız. Açlık sınırı 22 bin 131 liraya yükseldi. En düşük emekli aylığı ve asgari ücret alanlar açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Koca koca kurumlar harcamalarında tasarrufa gitmezken halkın yediği lokmadan kısması bekleniyor. Alım gücü kalmayan yurttaşlar, kredi kartı olmadan ay sonunu getiremiyor. Kart limitinin tükendiği yerde banka kredisine başvuruyor. Derin yoksulluk giderek büyürken iktidar, tüm olan biteni seyredip ekonomi düzelecek masalları anlatmayı bırakmalı bir an önce gerçekçi çözüm bulmalıdır."

Kaynak: ANKA

Seda Kaya Ösen, Deva Partisi, Deva Partisi, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaş Borç İçinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:56:44. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaş Borç İçinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.