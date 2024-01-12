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Vatikan, Leonardo'nun çocuk hastanesine yapacağı bağışı reddetti - Son Dakika
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Vatikan, Leonardo'nun çocuk hastanesine yapacağı bağışı reddetti

Vatikan'a ait Roma'daki çocuk hastanesi, İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun yapmak istediği 1,5 milyon avroluk bağışı geri çevirdi. Hastane yönetimi, bağışı 'uygunsuz' olarak nitelendirerek kabul etmeyeceğini bildirdi. Bu karar, bazı Katolik sivil toplum kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vatikan, Leonardo\'nun çocuk hastanesine yapacağı bağışı reddetti
12.01.2024 - 22:23,
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Vatikan'a ait Roma'daki çocuk hastanesinin, İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun yapacağı bağışı reddettiği bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi şirketi Leonardo'nun Vatikan'ın Roma'daki "Bambino Gesu (İsa Bebek)" çocuk hastanesine yapmak istediği 1,5 milyon avroluk bağış, hastane yönetimi tarafından geri çevrildi.

Hastane yönetimi, söz konusu bağışı "uygunsuz" olarak niteledi ve teşekkür ederek, bağışı kabul edemeyeceğini Leonardo firmasına bildirdi.

Bağışın reddedilmesi, bazı Katolik sivil toplum kuruluşlarınca da memnuniyetle karşılandı.

Haberlerde, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un küresel silah ticaretini ve silah kaçakçılığını sık sık kınadığı ve sert şekilde eleştirdiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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Vatikan, Roma, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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