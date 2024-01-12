Vatikan, Leonardo\'nun çocuk hastanesine yapacağı bağışı reddetti

Vatikan'a ait Roma'daki çocuk hastanesinin, İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun yapacağı bağışı reddettiği bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi şirketi Leonardo'nun Vatikan'ın Roma'daki "Bambino Gesu (İsa Bebek)" çocuk hastanesine yapmak istediği 1,5 milyon avroluk bağış, hastane yönetimi tarafından geri çevrildi.

Hastane yönetimi, söz konusu bağışı "uygunsuz" olarak niteledi ve teşekkür ederek, bağışı kabul edemeyeceğini Leonardo firmasına bildirdi.

Bağışın reddedilmesi, bazı Katolik sivil toplum kuruluşlarınca da memnuniyetle karşılandı.

Haberlerde, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un küresel silah ticaretini ve silah kaçakçılığını sık sık kınadığı ve sert şekilde eleştirdiği hatırlatıldı.