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Venezuela, ABD'nin yeni yaptırım tehdidine sert karşılık vereceğini söyledi - Son Dakika
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Venezuela, ABD'nin yeni yaptırım tehdidine sert karşılık vereceğini söyledi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ABD'nin ülkeye yeni yaptırım uygulaması halinde kendilerinin sert karşılık vereceğini açıkladı. Rodriguez, Venezuela Yüksek Mahkemesinin muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya verilen siyasi yasak cezasını onamasının ardından ABD'nin yeni yaptırım tehdidine yanıt verdi. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da TSJ'nin kararlarını yerinde bulduğunu belirtti. ABD ise TSJ'nin kararını derin endişe verici olarak nitelendirmiş ve Venezuela'ya yönelik yaptırım politikasını gözden geçireceğini bildirmişti.

Venezuela, ABD\'nin yeni yaptırım tehdidine sert karşılık vereceğini söyledi
30.01.2024 - 07:23,
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD'nin ülkeye "yeni yaptırım" uygulaması halinde kendilerinin "sert" karşılık vereceğini söyledi.

Rodriguez, Venezuela Yüksek Mahkemesinin (TSJ), muhalefetin Devlet Başkanı adayı Maria Corina Machado hakkında 15 yıl siyasi yasak cezasını onamasının ardından ABD'nin yeni yaptırım tehdidine yanıt verdi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Rodriguez, "Önümüzdeki günlerde ülkemize yönelik, (Washington) onların alacakları tek taraflı kararları yakından takip edeceğiz. Bize yönelik uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasını istiyoruz. Eğer aksi bir durum olursa cevabımız sert ve kararlı olacak." ifadesini kullandı.

Rodrguez, mahkemenin kararlarını eleştiren ABD'ye cevap olarak, "Bu yalnızca Venezuelalıları ilgilendiren bir meseledir. Kimsenin içişlerimize karışmasını istemiyoruz. Devletler ve hükümetlerin kararlarına saygı duyulmasını talep ediyoruz. Hiçbir baskı ve dış müdahaleyi kabul etmeyeceğimizi bilmenizi isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Devlet Başkanı Nicolas Maduro da yaptığı açıklamada, TSJ'nin muhaliflere ilişkin aldığı kararları "yerinde" bulduğunu kaydetti.

ABD, tepki göstermişti

ABD hükümetinden hafta sonu yapılan açıklamada, TSJ'nin muhalif liderlerle ilgili aldığı siyasi men kararını "derin endişe verici" olarak vurgulanmış ve Venezuela'ya yönelik yaptırım politikasının gözden geçirileceği bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, açıklamasında Devlet Başkanı Maduro hükümetine tepki göstermiş ve verdiği taahhütlere uymamakla suçlamıştı.

(TSJ), 27 Ocak'ta eski milletvekili Machado ve ülkenin önde gelen muhalefet liderinden Henrique Capriles'in 15 yıl siyasi yasak cezasını onamıştı.

Kaynak: AA
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