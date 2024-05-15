Venezuela Başkan Yardımcısı, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını kınadı

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KARAKAS, 15 Mayıs (Xinhua) -- Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD ve diğer ülkeler tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımları "yeni sömürgeciliğin yeni mekanizmaları" olarak tanımlayıp kınadı.

Rodriguez, Salı günü Venezuela'nın başkenti Karakas'ta başlayan Birleşmiş Milletler Sömürge İdarelerini Sona Erdirme Özel Komitesi Karayip Bölge Semineri'nde yaptığı konuşmada, "Savaşın yanı sıra yaptırımlar da ABD'nin dış politikasının ana eksenini oluşturuyor" dedi.

Bu politikanın Küba, Nikaragua ve Venezuela gibi bölge ülkelerine ve bu ülkelerin kendi kaderlerini tayin etme haklarına zarar verdiğini söyleyen Rodriguez, "21. yüzyılda, ekonomik yaptırım mekanizmasıyla ülkelere boyun eğdirmenin amaçlanması uluslararası bir utanç kaynağıdır" diye konuştu.

Başkan yardımcısı, Venezuela'nın "bağımsızlık ve kendi kaderini tayin rotasını değiştirmek" amacı taşıyan yaklaşık 1.000 adet tek taraflı zorlayıcı tedbir ya da yaptırıma maruz kaldığını söyledi.

Rodriguez bu durumun ise Venezuela'nın gayrisafi yurtiçi hasılasında 5 yılda "232 milyar ABD doları" tutarında kayba yol açtığını vurguladı.