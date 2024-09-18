Venezuela'da Suikast Planı İddiası

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Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı suikast planı yaptığı iddiasıyla, bir ABD vatandaşı daha gözaltına alındı.

CBS NEW'un haberine göre, Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Ulusal Meclis'te konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Cabello, bir süredir takip edilen bir ABD vatandaşının elektrik ve petrol tesisleri ile askeri birimlerin fotoğrafını çekmesinin ardından başkent Caracas'ta gözaltına alındığını belirtti.

Söz konusu kişinin "Venezuela'ya yapılması planlanan komplonun bir parçası" olduğunu ifade eden Cabello, ABD vatandaşının Başkan Maduro'yu ve üst düzey yetkilileri öldürmeyi planladığını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı yazılı açıklamada, Beyaz Saray'ın dördüncü ABD vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin "doğrulanmamış haberlerden" haberdar olduğu belirtildi.

ABD'nin Maduro'yu devirmeye yönelik komploya karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, "ABD'nin, Venezuela'daki siyasi krize demokratik bir çözüm bulunmasını desteklediği" vurgulandı.

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı suikast planı yaptıkları iddiasıyla, 15 Eylül'de 3 ABD'li, 2 İspanyol ve 1 Çekya vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı.