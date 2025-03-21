Venezuela'dan ABD'ye Göçmen Geri Dönüşü Hazır - Son Dakika
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Venezuela'dan ABD'ye Göçmen Geri Dönüşü Hazır

Venezuela, ABD'nin sınır dışı ettiği göçmenleri almak için hazır ancak ABD ile koordinasyon eksik.

21.03.2025 07:16
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD'nin sınır dışı etmek istediği Venezuelalı göçmenleri geri almak için tüm hazırlıkların tamamlandığını ancak ABD'nin bu konuda kendilerine yardımcı olmadığını belirtti.

Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda göçmen yakınlarıyla bir araya gelen Rodriguez, ABD Dışişleri Bakanlığının geri dönüş uçuşlarını engellediğini ve süreci tıkadığını savundu.

Rodriguez, ABD'de bulunan göçmenleri geri getirmek için tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayarak, "Biz tamamen hazırız, sadece gerekli koordinasyonun sağlanmasını bekliyoruz." dedi.

Rodriguez, ABD'nin El Salvador'daki mega hapishanesine gönderdiği ve çete üyesi olmakla suçladığı Venezuelalı göçmenlere de değinerek, "Kaçırılan Venezuelalıların kurtarılması için ABD'deki en iyi göç hukuku firmalarıyla temasa geçtik. Onların özgürlüğüne kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

El Salvador yönetimini eleştiren Rodriguez, "El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, ABD'de ya da Venezuela'da hiçbir suç işlememiş bazı gençlerin kaçırılmasına izin vermesi ve üstelik bu iş için para talep etmesi nasıl mümkün olabilir?" diyerek tepki gösterdi.

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a götürülmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.

Kaynak: AA

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