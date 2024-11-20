Venezuela'dan ABD'ye Yaptırım İtirazı

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KARAKAS, 20 Kasım (Xinhua) -- Venezuela, ABD Temsilciler Meclisi'nin salı günü onayladığı ve ülkeye yönelik yaptırımların artırılmasını öngören yasa tasarısına itiraz etti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın açık ihlali anlamına gelen tasarı, Venezuela ile ABD arasında farklı alanlardaki ekonomik ilişki ve işbirliğini engellemeyi amaçlıyor" denildi.

Söz konusu yasa tasarısının, Washington tarafından halihazırda uygulanmakta olan 930'dan fazla tek taraflı zorlayıcı tedbir ya da yaptırım zincirinin yeni halkası olduğunu belirten bakanlık, ülkedeki bazı muhalefet kesimlerini tasarının geçmesini desteklemekle suçladı.

Venezuela, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma "ulusal egemenliğin ihlali anlamına gelen bu yasadışı eylemi kınama" çağrısı yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinin desteğiyle kabul edilen yasa tasarısı, görüşülmek üzere Senato'ya gönderildi.