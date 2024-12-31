Venezuela'dan Blinken'a Sert Eleştiri

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KARAKAS, 31 Aralık (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Güney Amerika'daki "en kötü muhalefete" destek vermekle eleştirdi.

Blinken'ın Venezuela'daki iki muhalefet politikacısını desteklediklerini açıklamasının ardından Gil, pazartesi günü sosyal medyadan yaptığı açıklamada Washington'ın son dört yıldır Venezuela'ya "karşı yürüttüğü savaşta" birçok kez başarısız olduğunu, sonucun bu kez de "farklı olmayacağını" söyledi.

Gil, Venezuela halkı ve hükümetinin, ABD'nin yarattığı engellerin üstesinden gelip egemen ve bağımsız bir ülke kuracağını belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Blinken, pazartesi günü Venezuelalı muhalefet politikacılarıyla telefonda yaptığı görüşmede "Venezuela'da demokrasinin barışçıl şekilde tesis edilmesi" sözü vermişti.