Venezuela Devlet Başkanı Maduro, uluslararası hukukun Gazze'deki katliamı durdurma konusunda yetersiz olduğunu belirtti - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, uluslararası hukukun Gazze'deki katliamı durdurma konusunda yetersiz olduğunu belirtti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası hukukun Gazze'deki katliamı ve soykırımı durdurma konusunda yetersiz kaldığını belirterek, 'Her gün işlenen bu katliam karşısında uluslararası hukuk ne yapıyor? Neden Gazze halkını korumuyor? Sadece ABD ve Avrupa'nın çıkarlarını korumak için sesini yükseltiyor.' dedi. Maduro, CELAC Zirvesi'nde İsrail'in saldırılarını kınayan açıklamalarda bulundu.

02.03.2024 06:03
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası hukukun Gazze'deki katliamı ve soykırımı durdurma konusunda yetersiz kaldığını belirterek, "Her gün işlenen bu katliam karşısında uluslararası hukuk ne yapıyor? Neden Gazze halkını korumuyor? Sadece ABD ve Avrupa'nın çıkarlarını korumak için sesini yükseltiyor."??????? dedi.

Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) VIII. Zirvesi'ne katılmak üzere ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de bulunan Maduro, basın mensuplarının Gazze'ye ilişkin sorusunu yanıtladı.

Maduro, "Gazze'de devam eden soykırımı liderlerle ele alacağız. Uluslararası hukuk Gazze'deki katliamı ve soykırımı durdurma konusunda yetersiz kalıyor. Her gün işlenen bu katliam karşısında uluslararası hukuk ne yapıyor? Neden Gazze halkını korumuyor? Sadece ABD ve Avrupa'nın çıkarlarını korumak için sesini yükseltiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısını hatırlatan Maduro, şöyle devam etti:

"Yiyecek isteyen bu insanları neden öldürdünüz? Filistinli siviller, insani yardım almaya çalışırken, İsrail askerleri silahlarıyla 107'den fazla insanı katletti. Bunun adı nedir? Uluslararası hukuk mudur? Soruyorum, nerede bu uluslararası adalet? Yani uluslararası hukuk neye yarıyor? Sadece emperyalizmin katliamını gizlemeye mi yarıyor?"

Öte yandan Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, CELAC Zirvesi açılış konuşmasında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, "özgür ve bağımsız" Filistin Devleti'nin kurulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, uluslararası hukukun Gazze'deki katliamı durdurma konusunda yetersiz olduğunu belirtti - Son Dakika

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