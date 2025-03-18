Venezuelalı Göçmenler İçin ABD'ye Tepki

KARAKAS, 18 Mart (Xinhua) -- Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yüzlerce belgesiz göçmeni El Salvador'a sınır dışı eden ABD'den Venezuelalı göçmenleri Venezuela'ya göndermesini istedi.

Rodriguez pazartesi günü yaptığı açıklamada sınır dışı işlemlerini barbarca ve "insanlık suçu" diye nitelendirerek, ABD yetkililerinin 14 yaşındaki çocukları "kaçırdığını" ve bu kişileri yasal işlem hakkından mahrum bıraktığını belirtti.

Rodriguez, ABD'nin göç politikası kapsamında küçük çocukların "kaçırıldığını, alıkonulduğunu, tecrit edildiğini, ayrıma tabi tutulduğunu ve hatta başka ülkelere götürüldüğünü" ifade etti.

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Venezuelalıları ABD'ye seyahat etmemeleri konusunda uyaran bir tavsiye yayımlama çağrısı yaptı.

Venezuelalı göçmenlere karşı işlenen ihlaller konusunda farkındalık yaratmak için "yoğun bir kampanya" başlatıldığını da duyuran Rodriguez, Venezuelalı göçmenleri, yasal yardım ve temsil için Instagram hesabı üzerinden kayıt olmaya çağırdı.