Vesta Global, Deneyimli Kadın İş Gücünü Yönetici Gündemine Taşımak İçin YenidenBiz Derneği ile İş Birliği Yaptı

Vesta Global, deneyimli kadın iş gücünü yönetici gündemine taşımak için YenidenBiz Derneği ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı. YenidenBiz Derneği'nin kurumsal üyeleri arasına katılan şirket, gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla 1 yıl içinde 500'e yakın kadına ulaşmayı amaçlıyor. Bu adımla deneyimli kadın iş gücünün görünürlüğünü artırma ve farkındalık yaratma hedefleniyor.

Vesta Global, YenidenBiz'in 2026 CEO Buluşmaları etkinliklerine mekan sponsorluğu üstlendi. 8 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen buluşmada, Vesta Global'in uluslararası deneyimi ile YenidenBiz'in uzmanlığı bir araya geldi. Etkinlikte, deneyimli kadın iş gücünün kurumsal performansa katkısı ve şirketlerin bu alanı büyüme stratejilerine entegrasyonu tartışıldı. Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, bu iş birliğinin kadın istihdamı gündeminin somut adımlara dönüşmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Narazan, deneyimli kadın iş gücünün kurumsal karar mekanizmalarında yer bulmasının değerli olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde etki alanına satış modeliyle bu kadınlara gelir kapısı açmayı planladıklarını ifade etti. Vesta Global, bu iş birliğini genişleterek sosyal etkisini güçlendirmeyi hedefliyor.