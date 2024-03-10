Vezirköprü\'de Şehit Polis Memuru Orhan Mutlu İçin Mevlit Okutuldu

Aydın'da 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' programı düzenlendi

Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' programına yüzlerce çocuk katıldı. Programda çocuklar Kur'an-ı Kerim ziyafeti, ilahiler ve kasideler dinledi, oyun parkında eğlendi ve akşam namazını büyükleriyle birlikte kıldı. İl Müftüsü Hasan Güneş, programın önemine vurgu yaparak çocukların hayatlarına dokunmanın ve onları geleceğe hazırlamanın görev olduğunu belirtti.