Villepin'den İsrail'e Sert Tepki

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, İsrail'in Gazze'deki politikalarına tepki göstererek, tüm İsrailli hükümet ve kilit pozisyondaki askeri yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması gerektiğini belirtti.

Villepin, France Info kanalında katıldığı programda, Ukrayna- Rusya Savaşı'ndan Gazze'ye dış politika konularına değindi.

Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin müzakerelerin sürdüğü dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmasını "maskaralık" olarak nitelendiren Villepin, "Trump için önemli olan Ukrayna'nın değil, Rusya ile ikili ilişkiler ve Rus topraklarının sunduğu geniş ekonomik kalkınma seçenekleri." değerlendirmesinde bulundu.

Villepin, Trump-Putin görüşmesi sonrası tarafların iddia ettiği gibi Rusya-Ukrayna ateşkes müzakerelerinde ilerleme katedileceğini düşünmediğini belirterek çünkü Rusya'nın bu yönde en ufak bir pozisyon değişikliğine gitmediği yorumunda bulundu.

Öte yandan İsrail'in Gazze'deki tutumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Villepin, "Bir İsrail planı ile karşı karşıyayız. İsrail'in Gazze'yi işgalinden sonra ikinci aşama Gazzelilerin topraklarından sürülmesi olacak." dedi.

İsrail'in "oldubitti" politikasına karşı daha fazla kayıtsız kalınamayacağını vurgulayan Villepin, Avrupalıları üç konuda somut adım atmaya çağırdı.

Villepin, "Birincisi İsrail ile Avrupa ortaklık anlaşmalarını derhal askıya alın. İsrail'in ticaretinin çoğu Avrupa ile. İkincisi, tüm Avrupa ülkelerinin İsrail'e silah ambargosu uygulaması. Üçüncüsü, tüm İsrail hükümetinin ve kilit İsrail askeri yetkililerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi." diye konuştu.

Ayrıca Villepin, "Bugün Gazze'de yaşananları durdurmak istiyorsanız, İsrail'e bunun öncesi ve sonrası olacağı gösterilmeli." ifadelerini kullandı.