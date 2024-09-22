Viranşehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Viranşehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli gruplar arasında silahlı kavga çıktı, 1 kişi ağır yaralandı.

22.09.2024 14:53
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Tabancaların da kullanıldığı kavgada otomobilinde bulunan Emrullah Yıldız (30) tek kurşunla vuruldu. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavgada ağır yaralanan Emrullah Yıldız, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Viranşehir\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Viranşehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Viranşehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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