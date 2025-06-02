Viranşehir'de Taşlı Sopalı Kavga: 7 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ş.D. (24), A.D. (24), Z.T. (41), B.T. (48), Ş.D. (30), İ.D. (44) ve M.D. (56) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.