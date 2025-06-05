Viyana'da Gazze'ye Destek Eylemi - Son Dakika
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Viyana'da Gazze'ye Destek Eylemi

Viyana\'da Gazze\'ye Destek Eylemi
05.06.2025 18:34
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Filistin destekçileri, Viyana'da Theodor Herzl Meydanı'na 'Gazze Meydanı' yazısını yapıştırdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Filistin destekçileri, Gazze'de süren soykırıma dikkati çekmek için siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in adının verildiği meydana ait tabelanın üzerine "Gazze Meydanı" yazısı yapıştırarak sembolik bir şekilde yerin adını değiştirdi.

Musevi asıllı aktivist Dalia Sarig-Fellner tarafından düzenlenen protesto eyleminde Filistin'de yaşanan sürgün, soykırım ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan siyonizm ideolojisi eleştirilerek ideolojinin kurucusu Theodor Herzl'in adının verildiği meydana ait tabelanın üzerine "Gazze Meydanı", "Gazze'deki soykırım ve 1948'den bu yana siyonizm kurbanları için" ifadeleri yerleştirildi.

Burada konuşan avukat Dr. Astrid Wagner, bu protestonun halihazırda süren soykırıma dikkati çekmek ve bunun kurbanlarını anmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

Wagner, "Gazze'de açıkça dile getirilen bir soykırım söz konusu. İsrail'in sürdürdüğü siyaset bağlayıcı bir şekilde dava edilmelidir." dedi.

Filistin'de yıllardır süren zulmün ardında siyonizm ideolojisinin bulunduğunu belirten Wagner, bu nedenle sembolik bir şekilde bu meydanın adını değiştirme eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aktivist Dalia Sarig-Fellner de geçen yıl Viyana Belediyesi tarafından düzenlenen Theodor Herzl anma programında Avusturya'daki Yahudilerin İsrail'in ve siyonizmin yanında olduğuna vurgu yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Avusturya'daki siyonist Yahudiler, halihazırda soykırım işleyen bir devletin (İsrail) yanında yer alıyor. Siyonizm karşıtı Yahudiler ise Herzl'ın anma yılında Viyana'da ilk siyonizm karşıtı konferans yapmak için insanları davet ediyor. Bu ulusalcı ideoloji (siyonizm) bizim için açık bir şekilde utanç kaynağıdır. Bizler, özgür bir Filistin için Filistinlerin yanında duruyoruz."

Gösteride polis, İsrail yanlılarının protestoyu provoke etmesine müsaade etmedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Theodor Herzl, İnsan Hakları, Orta Doğu, Avusturya, Filistin, Politika, Viyana, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da Gazze'ye Destek Eylemi - Son Dakika

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