Voleybolcuya Sürpriz Evlilik Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Voleybolcuya Sürpriz Evlilik Teklifi

Bolu Voleybol'un smaçörü Şeza Demir'e maç sonrası erkek arkadaşı sürpriz evlilik teklifi yaptı.

18.11.2024 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın voleybolcuya sürpriz evlilik teklifi

KARABÜK - Karabük'te voleybol müsabakası sonunda sürpriz evlilik teklifi alan kadın voleybolcu çifte mutluluk yaşadı.

Voleybol Kadınlar 2. Ligi 7. hafta maçında Karabük Gençlik Spor sahasında Bolu Voleybol'u ağırladı.

Bolu temsilcisi müsabakayı 3-1 kazanmayı başarırken Bolu Voleybol'un başarılı smaçörü Şeza Demir, erkek arkadaşı Özhan Öztürk'ten sürpriz evlilik teklifi aldı.

Büyük şaşkınlık yasayan Demir, dizlerinin üzerine çöken Öztürk'ün evlilik teklifine "Evet" diyerek yüzüğü parmağına taktı.

O anlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Voleybol, Karabük, Evlilik, Güncel, Yaşam, Spor, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Voleybolcuya Sürpriz Evlilik Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 00:53:21. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybolcuya Sürpriz Evlilik Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.