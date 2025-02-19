Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var - Son Dakika
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Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı'nda deprem, tsunami ve volkanik patlamalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Son dönemde Ege denizinde yaşananlara dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'in afet risk planına volkanik patlama tehlikesinin eklenmesi çağrısında bulundu.

19.02.2025 13:48  Güncelleme: 14:02
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Sözbilir, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı'nda deprem, tsunami ve volkanik patlamalara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

İzmir'in doğal afet tehlikelerinin sadece deprem ve tsunami ile sınırlı olmadığını belirten Sözbilir, "Dünyada gözlemlenen tüm doğal afetler belli zamanlarda İzmir'de de etkili olabiliyor. Son dönede yeni bir afet türü olarak, volkanik patlama tehlikesi de ortaya çıkmış durumda. İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı'na, volkanik patlamayı da eklemek gerekiyor. Volkanik bir patlama olduğunda ne tür önlemler alabiliriz, bununla ilgili çalışmaları da yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

"VOLKAN PATLAMASI VE TSUNAMİ OLACAK"

Sözbilir, Ege Denizi'ndeki son depremlerin Santorini Adası'nın kuzeyinde yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu bölgede çok sayıda volkan var. Geçmişte 5-6 kez püskürmeler gerçekleşmiş, bunları depremler izlemiş ve ardından tsunami ve volkan patlaması gerçekleşmiş. Bunlar, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalmasıyla oluşuyor. Bu evrimsel bir süreç, dalma-batma olayı sürdükçe bölgede binlerce yıl deprem, volkan patlaması ve tsunami olacak."

Santorini'de milattan önce 1600 yılındaki patlamanın 6 büyüklüğünde bir deprem oluşturduğunun tahmin edildiğini, volkanın tekrar patlaması halinde atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayılacağını anlatan Prof. Dr. Sözbilir, bunun hava kirliliğine, tarım alanlarının zarar görmesine ve çeşitli çevresel sorunlara yol açabileceğini kaydetti.

"TSUNAMİDE YARIM SAAT VAKTİMİZ VAR"

Sözbilir, Ege Bölgesi'nde yaşanacak bir tsunaminin yaklaşık yarım saat içinde kıyılara ulaşabileceğini belirterek "Önce deprem, ardından tsunami yaşanıyor. İkisi aynı anda olmuyor çünkü tsunaminin bir varış süresi var. Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak. Bir tsunami olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyorsak bir sorun yaşamayacağız. Kıyıdan karaya, deniz seviyesinden yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"DEPREM MASTER PLANI OLMASI GEREKİYOR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da doğal afetlere karşı kentin daha dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Tugay, İzmir'in henüz bir deprem master planı bulunmadığını ancak bu alandaki çalışmaların sürdüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"30 Ekim 2020 İzmir Depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler hepimize önemli dersler verdi. Ancak bu dersleri yeterince hızlı hayata geçirip geçiremediğimiz tartışmalı. İzmir'in bir deprem master planı olması gerekiyor ve bu konuda çalışmalarımızı hızlandırıyoruz."

Tek günlük çalıştayda depremle ilgili planlamalara ağırlık verilecek. Altyapı ve lojistik, koordinasyon ve iletişim, teknolojik araçlar ve veri kullanımı, insani yardım ve acil müdahale konuları üzerinde yeni senaryolar geliştirilecek, eğitim, olay yeri ve olay yeri dışı uygulamalar, gönüllü yönetimi ve dezavantajlı bireylerin desteklenmesi gibi konular değerlendirilecek.

Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oneydi Giz:
    Tabi tabi ekleyin hatta su faturalarına yansıtın halk yorulmasin volkanik patlama vergisi volkanik patlama bertaraf tutarı bide KDV alırsınız Miss gibi yeni kaynak olur size 5 3 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    izmir körfezi bu şekilde temizlenmiş olur :) 0 7 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    yarım saat süslenmek için az bi süre 4 0 Yanıtla
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