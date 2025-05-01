ABD'de, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" ABD'li bir gazeteciyi eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görevinden ayrılacağı bildirildi.
Amerikan medyasına yansıyan söz konusu iddia, ismi açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırıldı. İlk olarak CBS News kanalının verdiği habere göre, Waltz'un yanı sıra yardımcısı Alex Wong da koltuğuna veda ediyor.
Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Waltz, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı gazeteci Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Waltz'un "bir hata yaptığını", "olayın büyütülmemesi gerektiğini" ve "danışmanından memnun olduğunu" ifade etmişti.
Son Dakika › Güncel › ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor - Son Dakika
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