Wang Yi: İki Devletli Çözümle Barış Sağlanabilir - Son Dakika
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Wang Yi: İki Devletli Çözümle Barış Sağlanabilir

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında kalıcı barış için iki devletli çözüm gerektiğini belirtti.

23.02.2025 12:55
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JOHANNESBURG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail- Filistin çatışmasında kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini söyledi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan döndüğü sırada Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefon görüşmesi yapan Wang, Abdulati ile bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Cumartesi günü gerçekleşen görüşmede Abdulati, Gazze'deki son gelişmeler hakkında bilgi vererek Mısır'ın ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını desteklemeye kararlı olduğunu ve yeniden inşa planı geliştirmek üzere diğer Arap ülkeleriyle birlikte çalıştığını belirtti. Abdulati, Mısır'ın Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin'in Arap ülkelerinin dostu ve Mısır'ın kapsamlı stratejik ortağı olduğunu ifade etti. Çin'in Arap ülkelerinin haklı pozisyonunu desteklediğini ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu söyleyen Wang, ateşkes anlaşmasının tam ve etkin şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Gazze'nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu kaydederek Gazze'ye ilişkin gelecekteki herhangi bir düzenlemenin Filistin halkının iradesine saygı göstermesi ve çatışma sonrası yönetişimde "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesine bağlı kalması gerektiğini belirten Wang, yeniden inşa ve yönetişim planlarının bir an önce oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Mısır ve diğer Arap ülkelerinin çabalarını takdir ettiklerini ifade eden Wang, sorunların tamamen çözülüp kalıcı barışa ulaşılabilmesi için iki devletli çözüme bağlı kalınmasının şart olduğunu vurguladı.

İki bakan, Sudan ve Suriye ile ilgili konularda da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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