WCK, Gazze'deki Faaliyetlerini Askıya Aldı

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NEW ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), İsrail'in Gazze'de gıda dağıtan 3 çalışanını daha öldürmesi sonrası bölgedeki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Merkez Mutfağı çalışanlarını taşıyan bir aracın Gazze'de İsrail hava saldırısında vurulduğunu duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in, gıda yardımı için kullandıkları seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in "araçtakilerin Hamas ile bağlantılı olduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, WCK'nin Gazze'deki faaliyetlerine ara verdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Akıl almaz bir saldırıya maruz kaldığımız bu anda kalbimiz meslektaşlarımız ve aileleriyle birlikte." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in hava saldırısı sonucu bugün sabah saatlerinde 3'ü WCK çalışanı 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 1 Nisan'da Deyr Belah bölgesine düzenlediği saldırıda da WCK'nin 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.