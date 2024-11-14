Web Summit 2024'te Türkiye'nin Güçlü Temsili - Son Dakika
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Web Summit 2024'te Türkiye'nin Güçlü Temsili

Türkiye, Web Summit 2024'te 50'den fazla şirketle yer alarak teknoloji alanında dikkat çekiyor.

14.11.2024 11:16
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin pavilyonlarıyla Portekiz'deki Web Summit 2024 etkinliğine katıldığını belirterek, "Türkiye'den yaklaşık 50'den fazla şirket, 10'a yakın farklı alanlardaki kamu kurumu organizasyonda yer alıyor." dedi.

Avrupa'nın en büyük teknoloji organizasyonlarından biri olan Web Summit 2024, 11 Kasım'dan bu yana Portekiz'in Lizbon şehrinde devam ediyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkenin pavilyonlarıyla yer aldığı etkinlik, 60'tan fazla ülkeden binlerce katılımcıya ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte şirketler geliştirdikleri teknolojileri katılımcılara tanıtıyor.

Erdem Erkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Web Summit 2024'e dünyanın teknoloji devlerinin katıldığını belirterek, teknoloji devi olmaya aday şirketlerin de organizasyonda yer aldığını söyledi.

Aralarında Türkiye, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa'nın da bulunduğu birçok ülkenin pavilyonlarıyla etkinliğe katıldığını anlatan Erkul, "Türkiye'nin bu yılki pavilyonu, ülkemizin bugüne kadar teknoloji etkinliklerindeki en büyük pavilyonlarından oldu. Türkiye'den yaklaşık 50'den fazla şirket, 10'a yakın farklı alanlardaki kamu kurumu organizasyonda yer alıyor." diye konuştu.

"Pavilyonumuz ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor"

Erkul, Web Summit 2024'in girişimcilerle yatırımcıları buluşturduğunu aktararak etkinlikte, teknoloji devlerinin ve katılımcı şirketlerin yeni teknolojilerini paylaştığı, çözüm ortaklığı aradığını söyledi.

DEİK olarak Türkiye pavilyonunda yer alan şirketlere bir ekosistem oluşturmaya yönelik katkı sağladıklarını belirten Erkul, "Pavilyonumuz ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Bu ziyaretçilere şirketlerimiz çözümlerini anlatıyor. Kurumlarımız da Türkiye'ye hem yatırım çekmeye hem de global markalara Türkiye'de ofis açmaya yönelik çağrılar yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Erkul, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Web Summit 2024'ün giriş kısmında Togg'un sergilendiğine değinerek, ziyaretçilerin dikkatini çektiğini dile getirdi.

Web Summit 2024'te bu yıl yapay zeka, finansal teknolojilerin öne çıktığına işaret eden Erkul, Türkiye'den katılan birçok şirketin farklı ülkelerden şirketlerle iş ortaklıkları yapmaya başladığını ifade etti.

Erkul, geçen yıllarda ABD'den Avrupa ülkelerine birçok önemli teknoloji fuarına katıldıklarını hatırlatarak, 2025'te de dünyanın farklı yerlerindeki önemli teknoloji organizasyonlara Türk şirketleriyle birlikte katılacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Teknoloji, Portekiz, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Web Summit 2024'te Türkiye'nin Güçlü Temsili - Son Dakika

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