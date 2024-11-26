Wonder Village, İstanbullularla Buluşuyor

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KüçükÇiftlik Park'ta kurulan "Wonder Village" adlı yeni yıl parkı, 29 Kasım'da İstanbullularla buluşacak.

Wonder Wheel Creative Agency ve URU organizasyonuyla düzenlenen parkta, 29 Aralık'a kadar atlıkarınca, buz pateni, çarpışan arabalar, eğlenceli şovlar, çocuk tiyatrosu ve konserler, sinema geceleri, yılbaşı aktiviteleri, atölyeler, yeme içme alanları ve hediyelik alışveriş stantları ziyaretçileri ağırlayacak.

Program kapsamında her hafta sonu, aralarında Yüksek Sadakat, Evrencan Gündüz, Mirkelam, Feridun Düzağaç, Lalalar, Gaye Su Akyol, Kalben, Selin, Emir Yargın, Can Ozan, Kardelen, Dolu Kadehi Ters Tut, Redd, Evdeki Saat ve Yeni Türkü'nün olduğu birçok isim hayranlarıyla bir araya gelecek.

Levent Yüksel, parkta gerçekleşecek ilk konseri verecek.