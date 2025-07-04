Xi'an ile Çimkent Arasında Yeni Hava Yolu Hattı

Xİ'AN, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Kazakistan'ın güneyindeki Çimkent arasında yeni bir doğrudan hava yolu hattı hizmete girdi.

Kazakistan merkezli Scat Havayolları tarafından gerçekleştirilen ilk sefer, Xi'an'dan perşembe günü Beijing saatiyle 02.47'de kalkarak Çimkent'e yerel saatle 04.50'de iniş yaptı.

Xi'an havalimanı, Orta Asya'ya yönelik hava trafiğinde geçen yılın ilk altı ayına kıyasla uçuş sayısında yüzde 19, yolcu sayısında ise yüzde 40 artışla, 2025'in ilk yarısında 700'den fazla sefer ve 78.000'in üzerinde yolcu taşıyarak dikkat çekici bir büyüme kaydetti.

Tarihsel olarak bağlantılı ve ekonomik olarak yakın bu iki Kuşak ve Yol kenti arasında daha önce aktarmalarla en az 12 saat süren seyahat süresi yeni hatla beş saate indi.

Xi'an havalimanının bölgesel havacılık merkezi rolünü güçlendiren yeni rota, Çin ile Orta Asya arasındaki "hava köprüsünü" genişletiyor. Havalimanında an itibarıyla 18'i haftalık olmak üzere Orta Asya ülkelerine uçuş gerçekleştiren 58 uluslararası güzergah bulunuyor.