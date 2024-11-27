Xi Jinping'den Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika
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Xi Jinping'den Filistin'e Destek Mesajı

Xi Jinping, Filistin sorununun çözümünde iki devletli yaklaşımı ve uluslararası destek çağrısını vurguladı.

27.11.2024 13:24
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BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler toplantısına kutlama mesajı gönderdi.

Salı günkü mesajında Filistin sorununun Ortadoğu sorununun merkezinde yer aldığını ve uluslararası adalet ve hakkaniyetle ilişkili olduğunu ifade eden Xi, savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek ve bölgedeki gerilimi düşürmek için ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının vakit geçirmeksizin kapsamlı ve etkili şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Xi, temel çıkış yolunun iki devletli çözümü uygulamak ve Filistin sorununun siyasi çözümünü teşvik etmek, başkenti Doğu Kudüs olan ve temeli 1967 sınırlarına dayalı tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devleti kurmak ve Filistin halkının devlet olma, var olma ve geri dönüş haklarını güvence altına almak olduğunu vurguladı.

Çin'in her zaman Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanmasına yönelik haklı davasının sarsılmaz destekçisi olduğunu hatırlatan Xi, ülkede iç uzlaşıya varılması için Filistinli gruplar arasında birliğin güçlendirilmesi ve Bölünmenin Sona Erdirilmesi ve Filistin Ulusal Birliğinin Güçlendirilmesine ilişkin Beijing Deklarasyonu'nun uygulanması konusunda tüm Filistinli grupları her zaman desteklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Filistin'in BM'ye tam üye olmasını ve daha geniş tabanlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansının toplanmasını kararlılıkla desteklediklerini belirtti.

Xi, Çin'in savaşı sona erdirmek ve ölümleri durdurmak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğini, Gazze halkına insani yardım sağlamaya devam etmesi için Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı destekleyeceğini ve en kısa sürede kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak üzere Filistin meselesinin, doğru yol olan iki devletli çözüm formülüyle halledilmesi için çaba göstereceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Filistin'e Destek Mesajı - Son Dakika

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