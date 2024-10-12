Xinhua ve TASS İşbirliği Güçleniyor

Güncel

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov ile bir araya geldi.

Fu, Cuma günü gerçekleşen görüşmede geçtiğimiz ay BRICS Medya Zirvesi'ne başarılı şekilde ev sahipliği yapan TASS Haber Ajansı'nı kutladı.

Fu, içinde bulunduğumuz yılın başından bu yana iki ajans arasındaki pragmatik ve dostane işbirliğinin verimli sonuçları olduğunu ve iki taraf arasındaki personel değişimlerinin sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Xinhua'nın TASS ile üst düzey etkileşimi güçlendirmeye devam etmeye istekli olduğunu belirten Fu, iki tarafa birbirlerine önde gelen etkinliklerde destek olma ve çok taraflı çerçeveler kapsamında koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Kondraşov ise 6. Dünya Medya Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyacağını söyledi. Kondraşov, Xinhua Haber Ajansı'yla tatbiki işbirliğini güçlendirmeye ve etkileşim ile karşılıklı öğrenmeyi derinleştirmeye devam etmeye istekli olduklarını ifade etti.

"Yapay Zeka ve Medyanın Dönüşümü" başlıklı 6. Dünya Medya Zirvesi'ne ise Xinhua Haber Ajansı ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi yönetimi ev sahipliği yapacak.